İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı ile bot içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı. Geri itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 15 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesinde de bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, 114 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

