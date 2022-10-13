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İzmir'deki altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için "sit alanı" kararı

13.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konak ilçesindeki Smyrna antik kentinin limanı ve Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni, 3. derece arkeolojik sit alanı oldu

İzmir'deki altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Smyrna antik kentinin limanı ve Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl Konak ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Smyrna antik kentinin liman kalıntıları ile 1922'deki yangında yok olan Çuha Bedesteni'nin taban döşemesi ve temel izlerinin bulunduğu alanlar 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Bedestenin bulunduğu alan içerisindeki Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı da "kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı" olarak değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sit alanı Smyrna Antik Kenti

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