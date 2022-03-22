YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki bir mahallenin kent planı "kadınlar için" hazırlandı

İzmir'deki bir mahallenin kent planı "kadınlar için" hazırlandı

22.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: - "Umuyorum bu çalışmalar kadına yönelik şiddeti engelleme noktasında katkı sağlayacaktır" - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener: - "Kadının güvenli bir şekilde yaşayabilmesi, ekonomik hayatın içine katılabilmesi için örnek bir planlama modeli geliştirildi"

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nin kent planı taslağı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Çiğli Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında "kadına şiddet" konusu öncelik olarak alınarak hazırlandı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede kent planlama yaklaşımı - Çiğli örneği" başlığını taşıyan proje, İZTO'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı konuşmada, projenin Çiğli'nin geleceğini planlama noktasında önem verdikleri bir çalışma olduğunu söyledi.

Proje sonucunda ortaya çıkan kent planlama önerisini en kısa sürede hayata geçeceğini ifade ederek Gümrükçü, "Umuyorum bu çalışmalar kadına yönelik şiddeti engelleme noktasında katkı sağlayacaktır." dedi.

- "Örnek bir planlama yapıldı"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kadına şiddetle mücadelede alınabilecek her önleme, oda olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin, kadına verdiği değerle ölçülebileceğini aktaran Özgener, şöyle dedi:

"Bundan 6 ay önce kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek ve kadın istihdamının artmasına destek olmak amacıyla Çiğli Belediyesi ile protokol imzaladık. Amacımız kentin planlanmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı koymak ve kadının günlük yaşamını kolaylaştırmaktı. Kadının kent yoksunluğu yaşamaması, kentin her alanında güvenlik endişesi taşımadan bulunabilmesi için örnek bir planlama yapıldı."

Proje kapsamında yeni mezun 5 kadın şehir plancısının Çiğli Belediyesi bünyesinde çalıştığını belirten Özgener, "Mevcut duruma bakıldı, sorunlar tespit edildi, çözüm önerileri geliştirildi. Kadının güvenli bir şekilde yaşayabilmesi, ekonomik hayatın içine katılabilmesi için örnek bir planlama modeli geliştirildi. Gerçekten büyük emek verilen her kaldırımın ölçüldüğü, park mobilyalarının, binaların kör cephelerinin incelendiği ve paftalara döküldüğü başarılı bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

- 52 hektarlık mahallede çalışıldı

Çalışmaları anlatan proje yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney, projenin 52 hektarlık Köyiçi Mahallesi'ni kapsadığını ifade etti.

Güney, Köyiçi Mahallesi'nin sosyal yapısı itibarıyla "çeşitlilik gösteren" bir alan olduğu için seçildiğini belirtti.

Mahalle planlamasını erişilebilirlik, güvenlik, yeşil alan, sosyal altyapı alanları ve kent yoksunluğu kriterleri yönünden incelediklerini kaydeden Güney, "Sokak sokak kriterlerimize göre değerlendirme yaptık. Sokakların kendine özgü sorunlarını ele aldık. Değerlendirmelerin sonucunda da yine sokak sokak önerilerde bulunduk." diye konuştu.

Güney, projenin tüm kentlerde uygulanabilmesi için bir model geliştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldıSivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Mersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybettiMersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
13:23
İkindi
16:50
Akşam
19:31
Yatsı
20:48
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser!

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kaçtığı iddia edilmişti! Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Kaçtığı iddia edilmişti! Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.