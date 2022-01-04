YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı

İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı

04.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir ortaokuldaki kantin işletmecisinin 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D'nin, 4 öğrenci velisinin çocuklara taciz şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu kantincinin sözleşmesini feshetti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D, 2 Ocak'ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Akarsu Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Arda Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.