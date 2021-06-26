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  4. İzmir'deki darbe girişimi davasında dosyaları ayrılan 141 sanık hakkında karar çıktı

İzmir'deki darbe girişimi davasında dosyaları ayrılan 141 sanık hakkında karar çıktı

26.06.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, 94 sanığın beraatine, 23 sanığın tutuklanmasına, 2'sinin "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve birinin müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi - Eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, "anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezası aldı ve tutuklanmasına karar verildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada dosyaları ayrılan tutuksuz 141 sanıktan 23'ünün tutuklanmasına, 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla Cumhurbaşkanlığı, TBMM ile Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanının son sözlerini sorduğu sanıklar beraat talebinde bulundu.

Eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylam, eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil ve eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez'in de aralarında bulunduğu 94 sanık beraat etti.

23 sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser'i "anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırdı ve tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan eski Pilot Albay Nihat Bilican ile eski Pilot Binbaşı Erdem Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet ve sanık Cengiz Kaya'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Anayasayı ihlale yardım etmek" suçundan 8 sanığın 12 yıl 6'şar ay ila 17'şer yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar veren heyet, 30 sanık hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 1 yıl 10 ay 15'er gün ile 10 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

1 sanığın ise yakalama emri devam ettiği ve savunması alınamadığından dosyası ayrıldı, 4 sanık hakkında da ceza ve karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

- Dava süreci

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada 137 sanık hakkında 21 Mayıs 2018'de karar verilmişti. Davada 145 sanığın ise dosyası ayrılmıştı. Bu sanıklardan 4'ünün de dosyalarının, "yargılamanın uzun süredir devam etmesi", "haklarındaki delillerin toplanmış olması" ve "Kovid-19 nedeniyle aksama yaşanması" yüzünden ayrılmasına karar verilmiş ve bu kişiler yargılama sonucunda çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

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