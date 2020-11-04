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İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı

İZMİR HABERLERİ  | 04.11.2020 09:38 | Son Güncelleme

Merkez üssü Ege Denizi'nde Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntülerde, vatandaşların yaşadığı panik yer aldı

İZMİR (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlara, depreme Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet Bulvarları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ve çarşı girişi ile Bornova Küçükpark civarındayken yakalanan vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.

Kamera kayıtlarında, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı.

Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.

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Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
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