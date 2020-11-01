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İzmir'deki depremde can kaybı 64 oldu

ANKARA HABERLERİ  | 01.11.2020 20:11 | Son Güncelleme

Yaralanan 949 kişiden 729'u taburcu edildi, 220 kişinin ise tedavisi devam ediyor - Bölgedeki acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri kuruluyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 64 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 975 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 64 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği, 220 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

- Geçici barınma merkezleri kuruluyor

İzmir'deki acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri kurulduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam 1040 çadırın kurulumunun tamamlandığı, 1430 çadırın ise kurulum aşamasında olduğu belirtildi.

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