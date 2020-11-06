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İzmir'deki depremde görevli Kocaeli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 19:17 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde görevli Kocaeli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi

KOCAELİ (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayıp kente dönen Kocaeli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 30 Ekim'deki depremin ardından gittikleri İzmir'de görev yapan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür belgesi sundu.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, burada yaptığı konuşmada, afette önemli görevleri başarıyla gerçekleştirerek kritik hizmetler veren ekiplerle gurur duyduklarını söyledi.

Ekip tarafından kendilerine iletilen öneri ve görüşlerin değerli olduğunu belirten Pehlevan, "Kurtardığınız insanlar ve şahsım adına sizlere gönülden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepiniz gerçek birer kahramansınız ve iyi ki varsınız." dedi.

- Kocaeli UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin İzmir'deki çalışmaları

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonucu Sağlık Bakanlığının talimatıyla Kocaeli envanterinde kayıtlı bulunan "Konstrüksiyonlu Personel Barınma Seti" talebi üzerine 2 tır, kamyon ve lojistik aracıyla, 3 konteyner, şişirilebilir çadır ünitesi, 6 ısımak, 6 klima ve jeneratörün bölgeye nakli yapılmıştı.

Toplam 25 personelden oluşan 3 UMKE timi, lojistik ekibi, 2 112 Acil Sağlık ekibi İzmir'e hareket etmiş, kentte "Afet Koordinasyon Merkezi"ni devralan Kocaeli ekibi tarafından saha çalışması, personel ve lojistik envanter kayıtları hazırlanarak enkaz çalışma vardiyaları ve Sahra Hastaneleri kurulum planlamaları oluşturulmuştu.

Kocaeli UMKE Lojistik Ekibi, Buca Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadırkent alanına 5 üniteden oluşan Sahra Hastanesi kurmuş, enkaz altında kalan vatandaşların çalışmalarına katılarak, birçok hastanın da hastanelere naklini gerçekleştirmişti.

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