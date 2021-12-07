YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki depremde hayatını kaybeden çocukların adı fen laboratuvarında yaşatılacak

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden çocukların adı fen laboratuvarında yaşatılacak

07.12.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden çocukların adı fen laboratuvarında yaşatılacak

İZMİR (AA) - İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden çocukların anısına bir ortaokula fen laboratuvarı yapıldı.

Depremde oğlu Rüzgar, eşi Çiğdem Gümüşel ve kayınvalidesi Melek Belkıs Onat’ı kaybeden Ercan Gümüşel ile kardeşi Engin Gümüşel, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın (KAHEV) da desteğiyle Menemen ilçesindeki Şehit Er Serdar Amak Ortaokuluna bir laboratuvar kurdu.

Laboratuvarın hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Kubilay Özduran, fen bilimleri laboratuvarının öğretim için çok önemli olduğunu belirterek, "Soran, sorgulayan, eleştiren, düşündüğünü korkmadan ifade edebilen bir kuşak yaratmalıyız. Bu kuşağın yetişmesi için de bilim vazgeçilmezimizdir." dedi.

Bu laboratuvarda eğitim alacak çocukların ülkenin, dünyanın akışını değiştirebileceğine inandığını kaydeden Özduran, KAHEV İzmir İl Gönüllüsü Meltem Türkmen ve Gümüşel ailesi başta olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür etti.

Ercan Gümüşel de daha önce de farklı okullarda robotik kodlama ve bilişim sınıfları kurulmasını sağladıklarını anlatarak, "KAHEV bu okulda bize yardım etti. Oğluma yapamadıklarımı diğer çocuklara yapmak istiyorum. Eğitime yeni sınıflar kurarak destek olmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 25 bin liraya mal olan ve girişi ile duvarlarına depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazıldığı laboratuvarın tam donanımlı olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldıİzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem

İzmir Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.