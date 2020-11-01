İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

MANİSA (AA) - İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Makbule Ayçiçek, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan Ayçiçek'in cenazesi, Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Makbule Ayçiçek'in cenazesine, eşi İrfan Ayçiçek, oğulları Alim, Aydın ve Ayhan Ayçiçek ile yakınlarının yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç ve vatandaşlar katıldı.

