YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

08.07.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, telefonla ulaştıkları kişileri "İcra dosyanız bulunuyor", "Sigorta borcunuz var" gibi sözlerle dolandırdıkları ileri sürüldü

İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, telefonla ulaştıkları kişileri "Hukuk bürosundan arıyoruz. Kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili bir icra dosyanız var. Haciz gelecek." ya da "Sigorta borcunuz var" gibi sözlerle kandırıp dolandırdıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında 21 kişinin mağdur sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin İzmir'de bir çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Çağrı merkezine 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada mağdur edilen kişilere ait bilgilerin yer aldığı dijital belgeler ile piyasa değeri toplam 1,7 milyon lira olan şüphelilere ait 2 otomobile el konuldu.

Yapılan incelemenin ardından suça karıştığı öne sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldüİzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldıAdana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepkiAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir çağrı merkezi hukuk bürosu operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:48
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Yazal Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Aladağ Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Duru Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.