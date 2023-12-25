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İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, 10 firari hükümlü cezaevine gönderildi

25.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, 10 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Aralık'ta örgütün hücre evinde yakalanan 16 kişiden 11'inin, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan haklarında verilmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

Eski hakim Ahmet C'nin de aralarında olduğu 10 hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi. Hakkında verilmiş infaz ertelemesi kararı bulunan 1 hükümlü, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanmıştı. Yakalananlar arasında eski hakim, öğretmen ve askerlerin bulunduğu belirtilmişti.

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