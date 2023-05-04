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İzmir’deki heyelan mağdurları yeni evlerine kavuştu

04.05.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi’nde, 4 yıl önce meydana gelen heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi, AFAD koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan müstakil evlerine kavuştu.

2019’daki heyelan felaketi sonrasında afete maruz bölge ilan edilen Bornova Eğridere Mahallesi’nde, 34 hak sahibine evlerin teslimi için tören düzenlendi. Törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, bazı kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konutları hak sahibi vatandaşlara teslim etmenin ve verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, böyle zamanlarda farklılıklarının net bir şekilde ortaya çıktığına dikkati çekti.

“Konuşmak ile yapmak arasında büyük bir fark var. Muhalefet konuşuyor, biz hizmet üretiyoruz” diyen Dağ, “Bunları yapmak gerçekten kolay değil. 2011’de vaatlerimizden biri olan Bilişim Vadisi İzmir’in açılışını yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de 2014’te 2019’da İzmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü Bilişim Vadisi kuracağız vaatleri var. Sözün ağızdan çıkması çok kolay. ‘Söz bunu yapacağız’ demek o kadar kolay ki, ağızdan o kadar kolay çıkıyor ki. Mesela, ‘Burayı altınla kaplayacağım’ demek çok kolay değil mi? Asıl mesele verdiğin sözün gereğini yapmak. Verdiğiniz sözleri icraat döktüğünüzde başarılı oluyorsunuz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu konuda sınıfta kaldığını vurgulayan AK Partili Dağ, “2020’deki İzmir depreminin ardından 5 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bunu yapamayacağımızı düşündüler; ama yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok vaatte bulundu; ama İzmirliler olarak Büyükşehir Belediyesi olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Biz büyükşehir belediyesinin engellemelerine rağmen hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ödemiş’te TOKİ evlerini vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün Eğridereli vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit olduk. Kiraz’da 75 yataklı hastaneyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Muhalefet engellemeye çalışsa da biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır ise 2019’daki heyelanın ardından mahalle muhtarıyla süreci takip ettiklerini söyledi. Her zaman vatandaşın yanında olduklarına vurgu yapan Nasır, hak sahiplerinin 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeyle, cüzi taksitlerle ev sahibi olacağını sözlerine ekledi.
Tören, hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesiyle sona erdi.

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