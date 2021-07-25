İzmir’deki ilk etap çalışmalarını tamamlayan Altay, yarın Erzurum’a gidecek

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Altay, yarın başlayacak Erzurum kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının hazırlık kampı çalışmalarının ilk ayağının Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde tamamladığı belirtildi.

İkinci etap çalışmaların 26 Temmuz-7 Ağustos’ta Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Bölgesi'nde devam edeceği, bu süreçte Giresunspor, Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı oynanacağı bildirildi.

Müsabakaların programının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.



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