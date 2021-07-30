İzmir'deki iş dünyası temsilcileri, "aşı kartı" uygulamasının getirilmesini istedi

İZMİR (AA) - İzmir'de iş dünyasının temsilcileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede, restoran, lokanta ve benzeri işletmelerin daha az etkilenmesi için "aşı kartı" uygulamasının getirilmesini talep etti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, salgınının Türkiye'de görülmeye başlamasından bu yana geçen sürede, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ciddi ciro kayıpları yaşadığı belirtildi.Hizmet sektörünün tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olduğu savunulan açıklamada, bu işletmeler için "aşı kartı" uygulamasının güçlü bir çözüm olabileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Virüse karşı zafer kazanabilmemiz için istenilen seviyede toplumun aşılanması hedefine ulaşılması büyük önem taşıyor. Aşıya karşı olan zihniyet karşısında da, aşı kartının devreye alınmasıyla birlikte, gerek kamu hizmetlerinden gerekse kamuya açık alanlardaki hizmetlerden kısıtlı yararlanması sağlanabilir. Ancak bu şekilde eski normal düzenimize geri dönebiliriz. Aksi takdirde, aşılanmayan bir kesim toplum sağlığının tümünü riske atarken olası kapanmalar ile gerek hizmet, gerek tarım gerekse de reel sektör ve dolayısıyla da toplum zarar görmeye devam edecektir. Aşı kartı uygulamasına Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkelerinde başlandı. Pek çoğunun da gündeminde. Biz de aşı olma bilincinin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda aşı olan vatandaşlarımız ile işletmelerimizin korunması ve kapanmaların tekrarlanmaması adına 'aşı kartı' uygulamasının ülkemizde başlatılmasını destekliyoruz."

