İzmir'deki kaçak etil alkol ve tütün operasyonunda 8 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 4 bin 645 litre etil alkol, 7 milyon 850 bin makaron ve 300 kilogram tütün ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ve Bornova'da iş yeri ve depo olarak kullanılan adreslerde kaçak etil alkol imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen baskınlarda 4 bin 645 litre kaçak etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 içki yapımında kullanılan aroma kitleri ile 5 litre sahte viski ve 7 milyon 850 bin çeşitli markalarda bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile bandrolsüz paketlerde 300 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

