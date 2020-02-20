İzmir'deki kavgada bıçakla öldürülen genç toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçakla öldürülen Alp Can Gülçiçek toprağa verildi.
İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan 24 yaşındaki Gülçiçek'in cenazesi, Tepecik Merkez Camisi'ne getirildi.
Alp Can Gülçiçek'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Gülçiçek'in ailesi ve yakınları katıldı.
Öte yandan, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.A'nın (16) Emniyet Müdürlüğünde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Gülçiçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Şüpheli B.A. ise kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.