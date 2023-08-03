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İzmir'deki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

03.08.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'deki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi.

Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.

Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir Buca salıncak lunapark

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