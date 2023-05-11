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İzmir'deki NATO komutanlığına toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çağrısı

11.05.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRK-İŞ İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı ile yürütülen 30. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir an önce anlaşmanın sağlanmasını istedi.

Buca Orgeneral Vecihi Akın Kışlası önünde bir araya gelen Türk Harb-İş Sendikası İzmir Şubesi üyeleri, İngilizce ve Türkçe "İşçiyiz hakkımızı istiyoruz", "Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı dövizler açtı.

TÜRK- İŞ İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, grup adına yaptığı açıklamada, işveren tarafın uzlaşmaya yanaşmadığını öne sürdü.

Enflasyon oranında artış istediklerini belirten Çakmak, "Bizler müzakereye açığız. Eğer benden arabuluculuk yapmam isteniyorsa onu da seve seve yaparım. Değerli komutana sesleniyorum; NATO'ya yakışır bir şekilde masada oturalım." ifadelerini kullandı.

Türk Harb-İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, tekliflerin kazanılmış hakları geriye götürmeye yönelik olduğunu ve sözleşme sürecinin çıkmaza girdiğini kaydetti. Görüşmelerin bu aşamaya gelmesinin tek sorumlusunun işveren tarafı olduğunu öne süren Ulusoy, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, yasal hakları kullanacaklarını ve eylem süreci başlatacaklarını bildirdi.

Açıklamaya, TÜRK-İŞ'e bağlı bazı şube başkanları da destek verdi.

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NATO açıklama

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