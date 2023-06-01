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İzmir'deki "park tartışmasında" belediye başkan yardımcısı ile muhtar birbirinden şikayetçi oldu

01.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir parkta yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle tartışan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık, polise ifade vererek birbirinden darp iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Çiğli'deki Uğur Mumcu Parkı'nda bir kısım bir kısım ağaçların sökülerek yerine başka ağaçların dikilmesini öngören projeye mahallenin muhtarı Hıdır Işık'ın da aralarında bulunduğu grup, tepki gösterdi.

Parka gelen Belediye Başkan Yardımcısı Koçer ile grup arasında arbede yaşandı. Ali Rıza Koçer ile Hıdır Işık, polise başvurarak birbirinden şikayetçi oldu.

Hıdır Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, önce telefonla görüştükleri Koçer'in parka geldiğini, görüşme sırasında korumasına bir vatandaşı işaret ederek "Benim adım Ali Rıza Koçer. Alın bunu alın" dediğini, kendisinin de korumaya müdahale ettiğini öne sürdü.

64 yaşında olduğunu belirten Işık, "Koçer, bana iki yumruk vurdu. İki şahidim var. Vurduktan sonra da ağza alınmayacak küfürler etti. Komşum beni aracıyla hastaneye götürdü. Burnumda çatlak var ve darp raporu aldım, emniyete gittim ifademi verdim ve şikayetçi oldum. Ben adalete güveniyorum, ben davamın peşindeyim. Keşke bunlar yaşanmasaydı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Koçer'in de emniyete verdiği ifadede, muhtar Işık'ın, beraberindeki 4-5 kişiyle kendisine küfür ettiğini ve saldırdığını öne sürdüğü öğrenildi.

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