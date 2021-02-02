İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde bazı araçlar sağanak nedeniyle taşınan toprağın altında kaldı.

Kentte dün gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada olumsuzluk yaşandı.

Balçova Sanayi Sitesi içinde de sağanak nedeniyle toprak taşındı. Bölgede bulunan bazı araçlar toprak altında kaldı.

- "Çaresizce bekliyoruz"

Aracı toprak altında kalan Gökmen İmbat Esen, AA muhabirine sabah geldiğinde araçların toprak altında kaldığını gördüklerini söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Esen, "Çaresizce bekliyoruz. Kepçeler geliyor gidiyor. Açmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı." dedi.

- Dükkanları su bastı

Sanayi sitesi içinde bazı dükkanları su bastı. Bazıları da toprak içinde kaldı.

Kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışan esnafa komşuları yardım etti.

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Esnafla konuşan Usta, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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