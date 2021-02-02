YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı

İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı

02.02.2021 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde bazı araçlar sağanak nedeniyle taşınan toprağın altında kaldı.

Kentte dün gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada olumsuzluk yaşandı.

Balçova Sanayi Sitesi içinde de sağanak nedeniyle toprak taşındı. Bölgede bulunan bazı araçlar toprak altında kaldı.

- "Çaresizce bekliyoruz"

Aracı toprak altında kalan Gökmen İmbat Esen, AA muhabirine sabah geldiğinde araçların toprak altında kaldığını gördüklerini söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Esen, "Çaresizce bekliyoruz. Kepçeler geliyor gidiyor. Açmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı." dedi.

- Dükkanları su bastı

Sanayi sitesi içinde bazı dükkanları su bastı. Bazıları da toprak içinde kaldı.

Kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışan esnafa komşuları yardım etti.

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Esnafla konuşan Usta, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Seferihisar'da 7 hayvan telef oldu

Seferihisar ilçesinde de yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.

Orhanlı Mahallesi'nde bulunan dere yağış sonrası taştı.

Derenin taşması sonucu 7 küçükbaş hayvan sele kapılarak telef oldu. Dereye kapılan 2 araçta ise hasar oluştu.

Mahallede bulunan 4 köprü çökerken tarla ve bahçeleri su bastı. Mandalina bahçeleri ve üzüm bağları zarar gördü.

Bölgeye gelen Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:09
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Onur Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

İzmir’de hasar tespit çalışmaları başladı

İzmir’de hasar tespit çalışmaları başladı

Selçuk’ta kırsal mahalle değişikliği oy birliği ile kabul edildi

Selçuk’ta kırsal mahalle değişikliği oy birliği ile kabul edildi

Selçuk’ta kırsal mahalle değişikliği oy birliği ile kabul edildi

Selçuk’ta kırsal mahalle değişikliği oy birliği ile kabul edildi

İzmir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı

İzmir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Patronun yerine koçluk geldi

Patronun yerine koçluk geldi

Çeşme enginarı Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Çeşme enginarı Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.