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İzmir'deki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

27.04.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu Karşıyaka ilçesindeki bir sitede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenle uyarı yapıldı.

İzmir'deki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kentin birçok ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını artıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sitede şiddetli yağışın etkisiyle rögarlar taştı. Su birikintileri oluştu.

Site yönetimince artan su seviyesi sonrası sirenle uyarı yapılarak vatandaşlar araçlarını güvenli bölgelere çekti.

Yağış sırasında şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.


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