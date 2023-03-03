İzmir'deki SGK merkezlerinde "EYT" yoğunluğu

Konak Sosyal Güvenlik Merkezi önüne gelen 47 yaşındaki Serpil Çay, kanunu uzun zamandır beklediğini ve çok heyecanlandığını ifade etti.

Daha önce çalıştığı iş yerlerinden sigortalı olduğunu, halen gündelikçi olarak ev temizliği yaptığını belirten Çay, "İlk işim kredi çekmek olacak. 2 çocuğum var evlenecek. Onlara bağlayacağım, emekli olmamış, o para bana hiç gelmemiş gibi. Sigortasız çalışıyorum, bankalar kredi vermiyor haliyle. Hastaneler sıkıntı oluyor. Bir an önce emekli olunca hem çalışmadan her ay cüzi olsa bir para alacağım." diye konuştu.

Özel güvenlik görevlisi 51 yaşındaki Ahmet Karaca işe girişinin 1991 olduğunu, 6-7 senedir emekliliği beklediğini belirterek kanunun çıkmasıyla mutlu olduğunu söyledi.

Bağlanacak emekli maaşına göre çalışıp çalışmayacağına karar vereceğini aktaran Karaca, "EYT gündeme geldiğinden bu yana internet ve televizyondaki EYT açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Psikolojik olarak beynimiz de bloke olmuştu. Onun kırıldığını hissediyorum. Kendime göre projelerim var." dedi.

Ergin Yurtsever de 8 yıldır emekliliği beklediğini belirtti. Çocukları için emekli olunca da çalışmak istediğini kaydeden Yurtsever, "Buruk bir sevinç. 8 sene önce emekli olmam lazımdı. Hakkım yendi." ifadesini kullandı.

