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İzmir'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

13.11.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, Kozağaç Mahallesi'ndeki çıkmaz sokakta plakası henüz tespit edilemeyen motosikletten ateş açıldı.

Araçta bulunanlardan Çağatay A. (25) hayatını kaybetti, Çağatay A'nın kardeşi A.A. ile E.G. yaralandı.

Hafif ticari aracı, çıkmaz sokağa girmeden önce motosikletle bir süre takip ettiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli ya da şüpheliler, olay yerinden aynı motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Çağatay A'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İzmir Buca silahlı saldırı motosiklet

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