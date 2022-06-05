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İzmir'deki silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

05.06.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka Spor Kulübünün tribün liderlerinden olan Metin Arslan'ın öldürüldüğü olayla ilgili iki zanlının arandığı öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi.

Karşıyaka Spor Kulübünün tribün liderlerinden olan Arslan için Karabağlar'daki Abdullah Gül Özkan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene çok sayıda Karşıyaka Spor Kulübü taraftarı katıldı. Polis, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Arslan'ın cenazesi, Karabağlar Yeni Tırazlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Zanlıların kimlikleri belirlendi

Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Olay yerindeki bir otomobilin plakasını belirleyen polis, iki şüphelinin kimliklerini tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Ali Oğuz'un, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açılmış, uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda Metin Arslan ölmüş, Mehmet Ali Oğuz ağır yaralanmıştı.

Olayda hayatını kaybeden Metin Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Bostanlı'da sokağa çıkan kalabalığa silahla ateş ederek bir kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 8 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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Karşıyaka İzmir silahlı saldırı

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