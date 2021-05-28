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İzmir'deki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

28.05.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede 24 Mayıs'ta boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi silahla yaralayan S.H'nin daha sonra Zafer Caddesi'ndeki iş yerine giderek ateş ettiği Tayyar Öztürk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hastanedeki tedavileri süren Emine Y. ve Gökhan U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ödemiş'te bir evde boşandığı eşi ile yanındaki kişiye tabancayla ateş eden S.H, daha sonra çarşıda esnaflık yapan Tayyar Öztürk'ü de iş yerinde yaraladıktan sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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