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İzmir'deki tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

19.05.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri koordinesinde, Tire'de tefecilik yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki 9 ikamet ile 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D, Ü.D, S.D, Ç.D, M.D, S.D, İ.Ç, H.H. ve F.Ö. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 52 senet, 23 farklı kişiye ait tapular, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 1 pala ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 615 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işleminin devam ettiği bildirildi.

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