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İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

26.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 21 Ekim'de gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, aralarında HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de bulunduğu 15 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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