İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen F.Y ile uyuşturucu madde satışını yaptığı belirlenen B.G. ve E.T'yi gözaltına aldı. Operasyonda 305 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, F.Y. serbest bırakıldı.

