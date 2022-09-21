İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takibe alınan T.N. (20) ve Y.İ.E'nin (21) Irmak Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 6. katındaki evlerine operasyon düzenledi.

Polislerin eve geldiğini fark eden şüpheliler, içinde esrar ve hap bulunan poşetleri evlerinin penceresinden aşağıya attı.

Ekipler, T.N. ve Y.İ.E'i gözaltına aldı.

Site bahçesine düşen uyuşturucu konulmuş poşetleri bulan ekipler, evde yapılan arama sonucu elde edilenlerle birlikte toplam 11 kilo 654 gram esrar ile yeşil reçeteye tabi 1526 hap ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz