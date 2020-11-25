YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İzmir’den Samsun’a getirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 tutuklama

İzmir’den Samsun’a getirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 tutuklama

SAMSUN HABERLERİ  | 25.11.2020 21:59 | Son Güncelleme

Samsun polisinin, İzmir’den getirilerek piyasaya sürülmek istenen uyuşturucu haplarla ilgili gözaltına aldığı 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den Samsun’a satış amaçlı müşterek uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldıkları C.G., A.Ç.

İzmir’den Samsun’a getirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 tutuklama

Samsun polisinin, İzmir’den getirilerek piyasaya sürülmek istenen uyuşturucu haplarla ilgili gözaltına aldığı 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den Samsun’a satış amaçlı müşterek uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldıkları C.G., A.Ç. ve M. A. isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. C.G. isimli şahıs İzmir dönüşünde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde 146 adet ecstasy hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında A.Ç. ve M. A. isimli şahıslar İzmir dönüşünde Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren M.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.Ç. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:28
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:16
Yatsı
18:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.