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İzmir’den uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yapınca yakalandı

22.11.2021 04:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’den uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yapınca yakalandı

MANİSA (AA) - İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu Manisa'da kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Manisa yönüne doğru kaçan sürücüyle ekipler arasında Manisa istikametine doğru kovalamaca başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lale kavşağında park halinde duran 3 araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Tura (40), Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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