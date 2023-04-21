İzmir’e 20 yılda gençlik ve spor alanında 12 milyar 292 milyon liralık yatırım yapıldı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir’e 20 yılda gençlik ve spor alanında 12 milyar 292 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, Alsancak’taki eski Tekel fabrikası yerine yapılan devasa kültür sanat merkezinin de 29 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Partisinin İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından Aliağa’ya giderek ilk olarak Belediye Başkanı Serkan Acar’a ziyarette bulunan İnan, ardından partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından Güzelhisar Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gençlik İftarı’ etkinliğine katıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALSANCAK’TAKİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİNİ AÇACAK’’

Ramazan ayının son iftar yemeğinde Aliağalı gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İnan, "AK Parti hükümetleri olarak gençlik ve spor alanında 12 milyar 282 milyon TL yatırım yaptık. Kentimize 13 Gençlik Merkezi ve 3 Genç Ofisi yaptık. Bugün binlerce İzmirli gencimizin faydalandığı bu mekanlarda kültürel aktiviteler, girişimcilik, sanat, sosyal inovasyon, yabancı dil öğrenme gibi etkinlikler ile gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Yine kentimizin dört bir yanına 40 adet spor tesisi kurarak, gençlerimizin spor alanının her branşında kendini yetiştirilmesi için fırsatlar sunduk. Lisanslı sporcu sayımız İzmir’de 2002 yılında 20 bin 325 iken, bugün itibarı ile bu sayı 246 bin 515’e yükselmiştir. Spora ve sporcuya verdiğimiz değer ile hemen hemen her branşta dünya çapında düzenlenen yarışmalarda ülkemizi gururla temsil edip madalya ile dönen sporcularımız gün geçtikçe çoğalıyor. Gençler bizim önümüzü aydınlatıyor ve gençlerimize yaptığımız yatırımları da artırarak yolumuza devam ediyoruz. İzmir’imize yakışan dev bir kültür sanat kompleksini kazandırıyoruz. Yapımı tamamlanan Alsancak eski Tekel fabrikasına yaptığımız devasa kültür sanat merkezi İzmir’imize çok yakışacak ve kentimizin ihtiyaç duyduğu kültür sanat merkezi adına önemli bir merkez olacak. İnşallah bu merkezimizin de 29 Nisan’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’imizde yapacağı toplu açılış töreninde açılışını yapmış olacağız’’ dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİMİZ GENÇLİK ALANINDA DA FARK OLUŞTURUYOR"

Türkiye’nin tüm illerini dolaştıklarını ve Cumhur İttifakı belediyelerinin gençler için yaptığı çalışmaları gördüğünde bir yandan gurur duyduğunu, bir yandan İzmir’de bu tür hizmetlerin olmamasından dolayı kıskandıklarını belirten İnan, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan başkanıma söyledim. Burası çok güzel olmuş. Burası Aliağa’nın gençlerine yakışır bir merkez olmuş. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bunu neden vurguluyorum? Aliağa’da Cumhur İttifakımız ile birlikte o kadar güzel çalışmalar oluyor ki, o kadar güzel hizmetler yaşanıyor ki. CHP’li belediyelerde bu gibi mekanların, bu gibi sosyal donatıların, gençlere, ailelere, kadınlara bu kadar alan açan hizmet ve belediyecilik anlayışı söz konusu değildir. Bugün Menemen’de gençleri önceleyen bir belediyecilik anlayışı vardır. Aliağa’da kadınları ve gençleri merkeze alan bir belediyecilik anlayışı vardır. Kınık’ta yine aynı şekilde halka hizmet etmek isteyen, mahalle mahalle dolaşan bir belediyecilik anlayışı vardır. Cumhur İttifakı’nın tüm belediyelerinde vatandaşımıza hizmet etmek için yoğun bir gayret ve alın teri vardır. Cumhur İttifakı’nın belediyelerini tüm Türkiye’de dolaşıyoruz, hizmetlerini görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Fakat bir İzmirli olarak kahroluyoruz, üzülüyoruz, imreniyoruz. Çünkü İstanbul’un Fatih Belediyesi’nde olan ultra teknolojik ve sosyal donatılarla dolu olan 11 kütüphanenin bir tanesi bile İzmir’de yer almıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik alanında son 4 senedir yapmış olduğu tek bir icraat olmadığını aklımızdan çıkartmamız lazım. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından bu dönem bu bölgede milletvekili adayı olarak gösterildim. 30 yaşındayım ve 13 senedir de bu ilçede birçok genç arkadaşımızla birçok çalışma yaptık. Şimdi sizlerin ve gençlerin sesi olarak inşallah bugün de, yarın da, Meclis çalışmalarımızda da buradan sizlere söz vermek istiyorum. Hem Aliağalı gençlerimiz hem de İzmirli gençlerimiz için hem ağabeyiniz hem de kardeşiniz olarak çok çalışacağım’’ dedi.

