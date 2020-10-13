İzmir’e ulaşımda müjdeli haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile İzmir Otogarı arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dev projenin birinci etabını oluşturan iki viyadük, iki karayolu alt geçidi ve bir üst geçit inşaatının tamamlanması için düzenlenen ihale sonuçlandı. 6 firmanın yarıştığı ihalenin bedeli 41,2 milyon TL oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca ile Bornova arasında açılacak "İzmir’in en uzun karayolu tüneli" ile otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yüklenici firmaların 4735 Sayılı Kanun’un “Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri” başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine durdurulan imalatların en kısa zamanda bitirilmesi için düzenlenen ilk ihale tamamlandı. Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal ihalesi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta iki viyadük, iki alt geçit ve bir üst geçit inşaatının tamamlanması ihalesini, katılan 6 firma arasından 41 milyon 281 bin TL’lik teklifle Bertoğlu İnşaat Limited Şirketi kazandı. Firma ile sözleşme imzalandı. On gün içerisinde başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek.

Sırada tünel ihalesi var

Büyükşehir, ayrıca yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de yeni yılda ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İzmir’in en uzun tüneli “Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi”nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve iki gidiş-iki geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7.1 kilometrelik güzergah üzerindeki tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir’in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı, Işıkkent’teki İzmir Otogarı’na bağlanacak.

