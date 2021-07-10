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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı

10.07.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

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