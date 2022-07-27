YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'in ayaküstü tatlısı: Şambali

İzmir'in ayaküstü tatlısı: Şambali

27.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana malzemeleri irmik, şeker ve yoğurt olan şambali, İzmir'de ağzını tatlandırmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında geliyor - Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile kalabalık cadde ve sokaklarda satılan şambali, coğrafi işaret tesciliyle korunuyor

İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - İzmir'in coğrafi işaretle koruma altına alınan geleneksel tatlısı şambali, kentte tercih edilen sokak tatlıları arasında yer alıyor.

"Şam tatlısı" ya da "şam balı" olarak da bilinen, ana malzemeleri irmik, şeker ve yoğurt olan şambali, özellikle öğle yemekleri sonrası ağızlarını tatlandırmak isteyenlere pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor.

Bakır tepsilerde hazırlanan hamurun dikdörtgen kesilip üzerine yer fıstığı konulduktan sonra odun ateşinde altı ve üstü kıtır olacak şekilde pişirilmesiyle hazırlanan şambalinin şerbeti de bakır kazanlarda kaynatılıyor.

Arasına süt kaymağı ve üzerine tarçın eklenerek de tüketilebilen şambali, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile kentin kalabalık cadde ve sokaklarında satılıyor.

İzmir Ticaret Odasının başvurusuyla 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret verilen tatlının aslına uygun bir şekilde gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

- 80 yıldır şambali tatlısı yapıyorlar

Kentte şambali denince akla ilk gelen adreslerden olan Hisarönü Şambalicisi de seyyar tezgahlarla başlayan faaliyetini Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki küçük dükkanında devam ettiriyor.

İşletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Can Doyurgan, AA muhabirine dedesiyle başlayan şambalicilik macerasının yaklaşık 80 yıldır büyüyerek devam ettiğini anlattı.

Şambalinin Suriye'ye özgü bir tatlı olduğunu ancak İzmir ile özdeşleştiğini belirten Doyurgan, bir süre önce Yunanların da sahiplendiği tatlının İzmir tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığını kaydetti.

- Kara fırında bakır tepsiyle pişmeli

Tatlının kara fırında odun ateşinde ve bakır tepsilerde yapılmasının lezzetini artırdığını ifade eden Doyurgan, şunları söyledi:

"Şambali tatlısı, kara fırın odun ateşinde orijinal bakır tepsilerde yapılır. Şerbeti bakır kazanda kaynar. Muhteviyatı doğaldır, irmik ve gerçek şeker vardır, katkı maddesi yoktur. Bu tatlıyı evde yapsak bakır tepsi, kara fırın odun ateşi olmadığından sokakta yediğimiz gibi lezzetli olmaz."

Şambaliyi her defasında aynı lezzette yapmanın bir sanat olduğunu dile getiren Doyurgan, hamurun kıvamını tutturmanın, altını ve üstünü dengeli kızartmanın, şerbetini dengelemenin bir ustalık işi olduğunu belirtti.

Doyurgan, "Tarçınla çok güzel olur ve arasına süt kaymağı konulur, tarçınlı kaymaklı dediğimiz bulunmaz bir lezzettir. Sizi çocukluğunuza götürür. Bizim üç nesildir müşterilerimiz var, gelip tatlı alıyorlar. Bayramlarda onlara götürülecek en güzel hediyedir çünkü onları gençliklerine, çocukluklarına götürür." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kırşehir'de cesetleri gömülü halde bulunan çiftle ilgili davanın görülmesine Uşak'ta başlandıKırşehir'de cesetleri gömülü halde bulunan çiftle ilgili davanın görülmesine Uşak'ta başlandı
Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıMuğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir şambali şambali tatlısı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:34
Yatsı
22:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Martım Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Ahsen Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.