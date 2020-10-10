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İzmir’in ’bomba’sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Afyonkarahisar’da bir işletme İzmir’in meşhur ’Bomba Tatlısı’ndan esinlenerek Afyonkarahisar’a özgü bomba tatlısı üretti.

Gastronomi kenti Afyonkarahisar’da bir işletme İzmir’in meşhur ’Bomba Tatlısı’ndan esinlenerek Afyonkarahisar’a özgü bomba tatlısı üretti. İzmir’in Bomba Tatlısına rakip olarak görülen Afyonkarahisar’ın haşhaş kremalı bomba tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor.
İzmir’in yöresel yiyeceği ‘Bomba Tatlısı’na gastronomi şehri Afyonkarahisar’dan rakip çıktı. Kentteki bir işletme ‘İzmir Bomba Tatlısı’ndan esinlenerek Afyonkarahisar’a özgü bomba tatlısı yaptı. İşletme kentin dünyaya ün salmış lezzetlerinden olan haşhaşı kullanarak ‘Bomba Tatlısı’ üretti. Mor haşhaş tohumuyla elde edilen yumuşak hamurun içerisine haşhaş kreması sıkılarak hazırlanan ‘Afyon Bomba Tatlısı’ tüketenlerin beğenisini topladı. Uzun denemeler sonrasında damak çatlatacak kıvama gelen ‘Afyon Bomba Tatlısı’ Erenler Mahallesi’nde bulunan işletmede yoğun ilgi görüyor.

"Yüzde yüz doğal ürünler kullanıldı"
İşletme Sahibi Süleyman Öz İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce İzmir Bombası üretimi yaptıklarını söyledi. Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri seçilmesinin ardından kente özgü yiyecek üretmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Öz şöyle devam etti:
“İzmir Bombası’nı nasıl geliştirebiliriz?’ diye düşünürken haşhaşellayla deneme yapmaya başladık. Denemelerimizde sonra biz bu ürünü tutturduk ve satışa sunduk. Daha sonra müşterilerimizden olumlu tepkiler geldi. Biz bunu Afyon’un yöresel ürünü olarak yüzde 100 doğal haşhaş ezmesiyle yaptık. İçinde katkı maddesi olmayan bu ürünü Afyon halkına sunmaya başladık. Tamamen doğal İzmir bombasına büyük bir rakip olarak çıkarttık. 2020’de Afyon’un gastronomi şehri seçilmesine bizim de bir faydamız olsun diye böyle bir ürün yaptık. İnşallah Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olur.”

"Çikolataya göre haşhaş daha sağlıklı"
Üretilen Afyon bomba tatlısını Afyonkarahisar’ın yöresel ürünlerinin arasına sokmak istediklerine dikkat çeken Öz: “Haşhaş, Afyon’umuzun özel yöresel bir ürünü. Bu haşhaş 300 ton ağırlığındaki bir pres makinesiyle ezilerek hazırlanıyor. Yüzde 100 doğal, içinde bir katkı olmadığı için bu zaten sağlık açısından da faydalı bir ürün. Çikolataya nazaran daha farklı daha hafif bir ürün. Afyon’un kendi yöresel bir lezzeti olarak bu hale getirdik” dedi.
İşletmede Ustalık yapan Ahmet Kaya da, Afyon bomba tatlısını yapmak için 15-20 gün çalışma yaptıklarını söyledi. Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tabi bu çalışmalarımızda İzmir Bombası’nı örnek aldık. Hamurumuzu yaparken hamurun içine haşhaş tanesi ilave ediyoruz. Bu hamurumuzun inceliğini de damak tadına göre ayarladık. Hamuru ince bir şekilde açıp içine haşhaş ezmesini koyduk. Çalışmamız sonrası güzel bir lezzet ortaya çıktı.”
Öte yandan, Afyon bomba tatlısının tadına bakanlar harika bir ürün olduğunu ifade ederek, tatlının Afyonkarahisar’ın yöresel yiyeceklerinin arasına yerleşmesi gerektiğini söyledi.

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