İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ovacık Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozerle yangına müdahale başlattı.

İnsansız hava aracı da yangını havadan görüntüledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.



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