YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

01.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ovacık Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozerle yangına müdahale başlattı.

İnsansız hava aracı da yangını havadan görüntüledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 59 düzensiz göçmen yakalandıİzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 59 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüOsmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybettiBursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir çeşme

İzmir Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Yazal Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Yeliz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.