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  4. İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü

AA AA
30.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişi için arama çalışması devam ediyor.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili balıkçı teknesi

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