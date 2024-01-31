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İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu ölenlerin cenazeleri defnedildi

AA AA
31.01.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Salihleraltı mevkisi açıklarında, dün gece saatlerinde "Oğuz İrgit" isimli balıkçı teknesinin batması sonucu hayatı kaybeden Oğuz İrgit, Orhan Pancar ve Medeni Karaduman için Dikili Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler Dikili Belediye Mezarlığına defnedildi.

Törene, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı, MHP ilçe Başkanı Mehmet Arslan, STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmet Akdağ'ın cenazesinin ise Balıkesir'in Erdek ilçesinde defnedildiği öğrenildi.

Öte yandan kayıp balıkçı Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik helikopteri, tekneleri ve dalgıçlarıyla devam ediyor.

OLAY

Dikili açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi gece saatlerinde batmıştı. Teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçı için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatılmış, Medeni Karaduman'ın cenazesine ulaşılmıştı.

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