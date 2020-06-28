İzmir’in yeni yüzme havuzu ekimde açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bornova’da yapımını sürdürdüğü yarı olimpik yüzme havuzunun önümüzdeki ekim ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, kente tam olimpik bir yüzme havuzunu da kazandırmak için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzme sporu ile uğraşan her yaştan İzmirlinin yararlanacağı yarı olimpik bir yüzme havuzunu kente kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nun hemen yanında geçtiğimiz yıl temmuz ayında temeli atılan tesisin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un da katıldığı programda Başkan Soyer, bürokratlar ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soyer, tesisi ekim ayında hizmete almayı planladıklarını ifade ederek, İZBAN Kemer İstasyonu yanındaki alanda ise su topu müsabakalarının da yapılabileceği tam olimpik bir yüzme havuzu daha inşa edileceğini açıkladı.