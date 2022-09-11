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İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı

11.09.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri"nde dereceye girenler belli oldu.

Yakamoz Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen 8 Eylül'de Urla ilçesinde başladıktan sonra 9 Eylül'de Alaçatı ve 10 Eylül'de Çeşme'de süren organizasyon bugün Karşıyaka etabıyla tamamlandı.

21A kategorisinde erkeklerde ilk 3 sıra Ahmet Kazan, Ali Eren ve Arda Berkcan Topal'dan kadınlarda ise Gülşah Miyasoğlu, Gözde Altuğ ve Derin Sevil Bodur'dan oluştu.

Organizasyonun ödül töreni, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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İzmir derece oryantiring

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