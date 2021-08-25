İzmirli hayırseverlerden Antalya ve Muğla'daki yangınlarda mağdur olan üreticilere destek

İZMİR (AA) - İzmir'de hayırseverler tarafından bağışlanan 143 küçük ve büyükbaş hayvan ile 50 ton yem, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda mağdur olan vatandaşlara dağıtılmak üzere yola çıktı.

Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınların söndürülmesinin ardından İzmir'de bir grup hayırsever, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak mağdur olan vatandaşlara destek olmak istediklerini belirtti.

Yardımları kısa sürede organize eden müdürlük, hayırseverlerin bağışladığı 59 küçük ve 84 büyükbaş olmak üzere 143 hayvan ile 50 ton yemi, bölgeye gönderdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama etkinliğine katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Manavgat ve Muğla'da çıkan yangınların tüm çabalara rağmen yerleşim yerlerine sıçradığını, can ve mal kaybı meydana geldiğini anımsattı.

Yangında yaşamını yitirenlere başsağlığı, ailelerine sabır dileyen Vali Köşger, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Zor zamanlarda bir araya gelmeyi bilen bir millet olduklarına işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

"Zaman zaman kendi içimizde bir takım çekişmeler, tartışmalar yaşıyoruz ama ülkeyle ve ülkenin geleceğiyle ilgili, bu vatanının bekasıyla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunda bir araya gelmesini bilen ve orada nasıl bir duruş sergilemesi gerekiyorsa o duruşu sergileyen bir milletiz. İhtiyaç duyulduğunda yek vücut olup birbirimizin acısını gideren, birbirimizi sarıp sarmalayan, yaralarımızı tedavi eden ve düştüğü yerden tekrar ayağa kaldırmasını bilen bir milletiz."

Yangın bölgesindeki vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılandığını fakat vatandaşların da dayanışma ruhuyla buna destek verdiğini anlatan Köşger, İzmir merkeziyle Bergama, Bayındır, Kınık, Ödemiş ve Beydağ ilçelerinden hayırseverlerin hibe ettiği hayvan ve yemlerin bugün yola çıktığını, ihtiyaç duyuldukça bu tür yardımlara devam edileceğini aktardı.

Vali Köşger, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili de dayanışma kampanyasının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in de katıldığı etkinlikte bir yardım kamyonu dualarla uğurlandı.

