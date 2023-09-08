İzmirli nasıl yazılır? İzmirli ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Özel adlara getirilen ekler belli başlı durumlarda kesme işaretiyle ayrılır. Bununla birlikte özel isimlere gelen yapım eklerinin kesme işaretiyle ayrılmadığı bilinir. Dolayısıyla İzmirli sözcüğünün yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği genelde kafada soru işareti yaratır. Ancak bu kelimenin kökü ve aldığı -li ekinin türü göz önünde bulundurulduğu zaman İzmirli sözcüğünün doğru yazılışı hakkında fikir edinilebilir. Bu nedenle İzmir'de doğup büyüyen, burada yaşayan veya nüfus kütüğü İzmir olan kişiler için kullanılan İzmirli kelimesinin TDK kapsamındaki bilgiler çerçevesinde incelenmesinde fayda vardır.

İzmirli nasıl yazılır?

Türkçede şehir isimlerine -li, -lı ekleri getirilerek bir kişinin o ilden olduğu ifade edilebilir. Örneğin nüfus kütüğü İzmir ili olan bir kimseden söz edilirken İzmirli sözcüğünün kullanılması mümkündür. Bu durum diğer iller için de geçerli olup İstanbullu, Konyalı, Bursalı gibi kullanımlara rastlanabilir. Buna ek olarak söz edilen ekin yalnızca şehir adlarına değil aynı zamanda semt ve köy isimlerine de eklendiği belirtilmelidir. Bu bağlamda "İzmirli ayrı mı yazılır?" sorusuna doğru bir şekilde yanıt verilmesi için -li ekinin görevi incelenmelidir.

Ele alınan bu sözcüğe getirilen -li eki yapım ekleri arasındadır. Dolayısıyla "İzmirli bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" olarak yanıt verilmesi gerekirken bu kelimenin aldığı -li ekinin kesme işaretiyle ayrılmadığı söylenmelidir. Kesme işaretiyle ayrılmaması gereken -li eki bu sözcüğe bitişik olarak yazılır. Bununla birlikte söz edilen kelimeye çoğul eki getirileceği zaman bu ekin de kesme işaretiyle ayrılmaması gerekir. TDK kapsamındaki kurallara göre aktarılan bu bilgiler çerçevesinde doğru ve yanlış olan İzmirli yazımı aşağıdaki gibi gösterilebilir:

İzmirli (doğru kullanım)

İzmir'li (yanlış kullanım)

İzmirli TDK'ye göre nasıl yazılır?

İzmirli sözcüğü genelde nüfus kütüğü İzmir ili olan kişiler için kullanılır. Bununla birlikte İzmir'de yaşayan ve bu ilde doğup büyüyen kişilere de İzmirli denildiği görülür. Yapım eki alan İzmirli sözcüğü TDK güncel çevrim içi sözlüğünde de mevcuttur. Bu kaynağa göz atıldığı zaman İzmir kelimesine getirilen -li yapım ekinin kesme işaretiyle ayrılmadığı anlaşılır. Buna ek olarak TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nun ilgili kategorisinde de özel adlara getirilen yapım ve çokluk eklerinin kesme işaretiyle ayrılmaması gerektiği belirtilir. Bu nedenle İzmirli doğru yazılışı kesme işareti kullanılmayacak şekilde olmalıdır. Yazılı dildeki doğru kullanımına yönelik olarak bilgi aktarılan bu kelimenin yer aldığı örnek cümleler ise şu şekildedir:

İzmirli adlı şarkıyı dinlerken her zaman aklıma sen geliyorsun.

Nüfus kütüğü Konya olan arkadaşım İzmir'de doğup büyüdüğü için genelde İzmirli olduğunu söylüyor.

Onun İzmirli olduğunu ay çekirdeğine çiğdem demesinden anlamalıydık.





