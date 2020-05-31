YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi

İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi

İZMİR HABERLERİ  | 31.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye’yi 2001 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden İzmirli sanatçı Sedat Yüce, pandemi döneminde gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile Çeşmeli sanatseverlerle buluştu.İzmirli sanatçı Sedat Yüce’nin her hafta sosyal medya hesaplarından gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile büyük ilgi topladı.

İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi

Türkiye’yi 2001 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden İzmirli sanatçı Sedat Yüce, pandemi döneminde gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile Çeşmeli sanatseverlerle buluştu.
İzmirli sanatçı Sedat Yüce’nin her hafta sosyal medya hesaplarından gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile büyük ilgi topladı. “Evinde Kal” sloganıyla gerçekleşen online konserler serisi Çeşme, Çiğli, Konak ve Bornova Belediyelerinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Online konsere Instagram’dan bağlanan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sanatçıya teşekkür ederek, "İnşallah sağlıklı günlerde yüz yüze, Tekke Plajı’mızda bir konser yapalım. Önce sağlık tabi ki. Çeşme olarak biz 1 Haziran’a hazırız. Plajlarımızda, kamusal alanlarımızda, her yerde hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah kısa sürede, sağlıklı günlerde buluşacağız"
Sanatçı, korona virüsü salgını döneminde sektörün öncü firmalarının birlikte başlatmış olduğu sosyal proje ile de bir sağlık çalışanının pandemi sonrası gerçekleşecek düğünü içinde gönüllü oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

İzmir Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:14

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.