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İzmirli taksicilerden "ÖTV" teşekkürü

27.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekili adaylarının odalarını ziyaretinde, ÖTV muafiyeti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Mehmet Sadık Tunç ve Ömür Şanlı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret etti.

Oda başkanı Celil Anık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini anlattı.

Erdoğan'a teşekkür eden Anık, "ÖTV indirimi bizim için çok önemliydi. 2016 yılında bir sefere mahsus verilmişti. Çünkü biz otomobil grubu olarak, taksici olarak yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten de çok yüksekti. Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İzmir milletvekili adaylarının kentin sorunlarını bilen isimlerden oluştuğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yıllık iktidar döneminde birçok çalışmayı hayata geçirdiğini belirten Dağ, "En son şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesi vardı. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde ifade etmişti. Bu müjdeyi sizlerle Cumhurbaşkanı'mız paylaşmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte, araçların yenilenmesi ve bizlerin daha rahat daha konforlu bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmesine büyük bir fırsat sağlayacak." dedi.

Hamza Dağ, esnafa AK Parti hükümetleri döneminde verilen destekleri de anlattı.

Seçimlere kısa bir sürenin kaldığını da kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"Biz 15 Mayıs sabahı istikrarın devam ettiği bir ülkeye uyanmak istiyoruz ve bunun devamını arzuluyoruz. Eminim bütün esnaf da daha çok bu noktada bir duruş ortaya koyacaktır. Diğer gelişmeleri sizler takip ediyorsunuz. Bir aday açıklandıktan sonra kimlerin nasıl, ne şekilde açıklamalar yaptığını, ne beklentilere girdiklerini, bunları biz kamuoyunda defalarca söyledik ama inşallah 14 Mayıs'ta yine milletimiz, bugüne kadarki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti'yi açık ara birinci, Cumhur İttifakı'nı inşallah birinci, Recep Tayyip Erdoğan'ı da ilk turda cumhurbaşkanı seçtirecektir. Bizim rakibimiz açıkçası bir önceki seçimde almış olduğumuz oy oranıdır. Biz onu geçmeye çalışıyoruz. Onu geçmeye çalışacağız. Onun için mücadele ediyoruz."

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Hamza Dağ ötv indirimi

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