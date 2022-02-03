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İzmirli tek yumurta ikizleri meme kanserine karşı birlikte mücadele veriyor

03.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavisi süren ikizlerden Çiğdem Serfiçeli: - "Genetikle alakalı bir durum olabilir diye kardeşimi de hastaneye yönlendirdim. Aynı hastalık çıkınca tedavimiz başladı"

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hafta arayla meme kanseri teşhisi konulan tek yumurta ikizleri, hastalığa karşı verdikleri mücadelede de kader ortaklığı yapıyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki, 2 çocuk annesi Çiğdem Serfiçeli'ye, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ göğüste kitle tespiti sonrası meme kanseri teşhisi konuldu.

Serfiçeli'nin çağrısı üzerine hastaneye başvuran tek yumurta ikizi Yeşim Akın'ın da aynı göğsünde kitle bulunduğu ve meme kanseri olduğu belirlendi.

Medicana International İzmir Hastanesi'nde 10 gün arayla ameliyat edilen ikizler, radyoterapi ve kemoterapi tedavisine de olumlu yanıt verdi.

- "Tedavi sürecini harika atlattık"

Çiğdem Serfiçeli, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, kanser teşhisi konduğunda moralinin bozulduğunu, aklına kardeşinin geldiğini söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana ikiziyle aynı hastalıklara yakalandıklarını dile getiren Serfiçeli, "Sonuçta genetikle alakalı bir durum olabilir diye kardeşimi de hastaneye yönlendirdim. Aynı hastalık çıkınca tedavimiz başladı. Kanser denildiği zaman kötü oluyorsunuz. İkizimle birlikte çok iyi doktorlara denk geldik. Tedavi sürecini harika atlattık. Şükür çok iyiyiz. Erken teşhis için tüm kadınlar rutin kontrollerini mutlaka yaptırsın. Biz şanslıyız çünkü birinci evrede yakaladık." diye konuştu.

- "Hastalar doktorlarına inansın"

Yeşim Akın ise bu süreçte en büyük destekçisinin kardeşi olduğunu anlattı.

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Akın, "Hastalar doktorlarına inansın. Kemoterapi ve radyoterapide bir şey yok. Bu süreç çok rahat atlatılıyor. Ben çalışmaya başladım bile." dedi.

İkizleri tedavi eden medikal onkoloji uzmanı Dr. Gülcan Bulut ise hastalarının hormon tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Yaptıkları kontrollerde hastalarında metastaz olmadığını belirlediklerini kaydeden Bulut, "Hastalarımızı takip ediyoruz. İkizlerden birinde meme kanseri geliştiyse diğerinde de yüzde 50 riski vardır. Tümörün boyutlarındaki farklılık nedeniyle Yeşim hanım kemoterapi de aldı. İkisi de tedaviye tam yanıt verdi. Kanserden korkmaktan ziyade geç kalmaktan korkmalıyız. Bunun için taramalarımıza önem vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri

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