İzmirli üreticiler hasat sonunu, bisiklet turuyla kutladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde, hasat döneminin sona ermesi dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe 60'a yakın üretici, tarım ürünleriyle süslenen bisikletlerle katıldı.

Belediye Başkanı Sadık Doğruer, tarımın önemine dikkati çekmek için organizasyonu düzenlediklerini belirtti.

Çiftçilere katılımı için teşekkür eden Doğruer, "Bugün arkadaşlarla bisikletlerimizi Kınık'ın yöresel tarımsal ürünleri ile süsledik. Bende mısır var arkadaşda biber diğer arkadaşda domates, pamuk var. Hep birlikte farkındalık turuna çıkıyoruz." dedi.

Tura katılan tarım işçisi Feride Makinist, "Kuru biberimiz, ayçiçeğimiz, pamuğumuz var. Tarlada yevmiyelere gidiyorum. İlçe tarıma katkım olsun diye buradayım bir şeylere katkım olduysa ne mutlu." diye konuştu.

Bisikletini patlıcanla süsleyen Gülben Çelik ise etkinliğin geleneksel hale getirilmesini istedi.

