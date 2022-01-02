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İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi

02.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi

İZMİR (AA) - Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı İzmir'de, vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Yılın ilk günlerinde güneşin yüzünü göstermesinden faydalanan İzmirliler, özellikle sahil bandındaki alanlara ilgi gösterdi.

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu. Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk yaşandı. Kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti.

Kentin hareketli çarşılarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri ve Karşıyaka ilçesindeki Kemal Paşa caddelerinde de kalabalık oluştu.

Açık alanlara olan ilgi, şehirdeki trafiği de etkiledi. Sahil bandına yakın yerlerdeki trafik akışı, diğer yerlere nispeten daha yoğun oldu.

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İzmir Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
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