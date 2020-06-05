YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi dayanışmayı “Kardeş Eller” projesi ile sürdürecek

İzmit Belediyesi dayanışmayı “Kardeş Eller” projesi ile sürdürecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:43 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, hayata geçireceği “Kardeş Eller” projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından karşılanmasını sağlayacak.İzmit Belediyesi, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dost Eller”, gıda kolisi, askıda gıda, sıcak yemek dağıtımı gibi projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek.

İzmit Belediyesi dayanışmayı “Kardeş Eller” projesi ile sürdürecek

İzmit Belediyesi, hayata geçireceği “Kardeş Eller” projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından karşılanmasını sağlayacak.
İzmit Belediyesi, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dost Eller”, gıda kolisi, askıda gıda, sıcak yemek dağıtımı gibi projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek. Hayata geçirilen “Kardeş Eller” projesi ile İzmit Belediyesi, İzmit’te yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve hayırsever vatandaşlar arasında bir köprü görevi üstlenecek. İzmit’te yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak ve gönüllerine dokunmak isteyen İzmit Belediyesi, yapılacak olan başvurular sonrasında talebi uygun bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm vatandaşları dayanışmaya davet etti.
İzmit Kardeş Eller projesi ile vatandaşlar, ihtiyaç duyduğu birçok konuda destek alma başvurusunda bulunabilecek. İzmit halkı, İzmit Belediyesi tarafından aktif hale getirilen internet sitesinden “Destek almak istiyorum” butonuna tıklayarak ev eşyası, yakacak, giyim, eğitim, gıda, sağlık, bebek malzemesi, kira ödemesi ve askıda fatura desteği gibi alanlarda destek başvurusu yapabilecek. Destek almak istedikleri alanları seçen vatandaşlar ihtiyaç değerlendirme formunu doldurarak destek alma başvurusunu tamamlayacak. Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ikamet adresine yapılacak sosyal inceleme sonucunda destek almaya uygun bulunan vatandaşlarla iletişime geçilecek.
Projeye destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarında internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Bağışçılar siteye ulaştıktan sonra ana sayfada bulunan “Destek Vermek İstiyorum” butonuna tıklayarak destek vermek istediklerini alanları belirleyebilecek. İzmit Belediyesi ekipleri, başvurusunu tamamlayan bağışçılarla en kısa süre içerisinde iletişim kuracak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Başkan Büyükakın Gebze Akademi Liseyi inceledi

Başkan Büyükakın Gebze Akademi Liseyi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.